До 10 років ув’язнення засуджено винуватця ДТП, в якій загинули п’ятеро людей

Літинський районний суд Вінницької області за результатами оцінки наданих прокурором обласної прокуратури доказів визнав винуватим 27-річного мешканця одного із сіл Хмільницького району у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб).

Прокурором доведено, що 23.07.2020 близько 6 години ранку, обвинувачений, керуючи автомобілем «Opel ZaFira» у стомленому стані, рухаючись автодорогою «Стрий-Кіровоград-Знам’янка» у напрямку до м. Хмельницька, неподалік с. Громадського Літинського району, виїхав на зустрічну смугу руху де зіткнувся з автомобілем «MAN TGM 18/250».

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди п’ятеро пасажирів автомобіля «Opel ZaFira» від отриманих травм загинули на місці події, а шостий був госпіталізований до лікарні. Унаслідок ДТП чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження і став інвалідом.

У суді свою вину обвинувачений визнав частково.

Вироком суду обвинуваченому призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 рок.

Крім того, суд задовольнив цивільні позови потерпілих про відшкодування завданої шкоди.

На цей час вирок законної сили не набрав.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури