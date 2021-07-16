Судитимуть киянина, який шахрайським шляхом заволодів нежитловими приміщеннями вартістю ₴42 млн.

Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно місцевого мешканця, який шахрайським шляхом заволодів нежитловими приміщеннями загальною площею 2 705 квадратних метрів, які розташовані по вул. Миропільська у місті Києві вартістю 42 млн гривень (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисник вчинив ряд дій, спрямованих на шахрайське заволодіння нежитловими приміщеннями шляхом внесення їх до статутного капіталу товариства для подальшої їх реалізації на користь третіх осіб.

Так, чоловік за грошову винагороду погодився надати свої персональні дані аферистам для виготовлення завідомо підробленої довіреності начебто від імені власника цього майна, яка була посвідчена приватним нотаріусом, діяльність якого припинена ще в 2013 році у зв’язку зі смертю.

У подальшому на підставі підробленої довіреності була здійснена державна реєстрація права власності на вказане майно за іншим товариством.

У ході досудового розслідування правоохоронцями встановлено особу виконавця. Ним виявився раніше не судимий 33-річний киянин.

Наразі обвинувальний акт відносно нього скеровано до Шевченківського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

На майно накладено арешт. Тривають заходи з встановлення організаторів злочину.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура