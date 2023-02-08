До 9 років ув’язнення засуджено інформатора, який передавав дані працівникам так званого «МДБ ДНР»

За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури судом ухвалено вирок громадянину України за фактом сприяння терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Йому призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

Прокурором у суді доведено, що у лютому 2022 року мешканець смт Велика Новосілка Волноваського району почав добровільно передавати інформацію «оперуповноваженому 1 відділу 1 управління контррозвідки МДБ ДНР», досудове розслідування стосовно якого здійснюється в іншому кримінальному провадженні. Повідомлення стосувались будівель, об’єктів, споруд та ділянок місцевості, розташованих в районі селища.

На виконання вказівок представника НЗФ засуджений встановлював відповідні мітки на електронній мапі, робив скріншноти та надсилав через месенджер дані щодо розташування колишніх майстерень з ремонту сільськогосподарської техніки і заводу з виготовлення консервів, непрацюючого аеродрому та навіть про найвищі точки на місцевості.

При цьому чоловік усвідомлював, що передані ним відомості можуть бути використані представниками «ДНР» та військовими РФ для подальшого ведення бойових дій на території України.

На вирок суду він очікував під вартою.

Досудове розслідування здійснювалось ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Офіс Генпрокурора