До 14 років 6 місяців позбавлення волі засуджено чоловіка за вбивство та спричинення тілесних ушкоджень

За підтримання публічного обвинувачення Солом’янською окружною прокуратурою міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок 32-річному киянину, за вчинення умисного вбивства, спричинення тілесних ушкоджень та незаконне поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 122, ч. 1 ст. 263 КК України).

Слідством встановлено, що упродовж 2016 року обвинувачений вчинив декілька злочинів.

Так, перебуваючи в приміщені закладу «Національна лотерея», під час словесного конфлікту з відвідувачем, наніс останньому удар пістолетом в обличчя та здійснив постріл в ліву частину обличчя, чим спричинив тілесні ушкодження. У подальшому, перебуваючи за місцем свого проживання, під час словесного конфлікту з сусідом, здійснив постріл в область грудної клітини останнього, від якого чоловік помер.

Зловмисника було затримано та повідомлено про підозру.

У ході слідства також встановлено, що вогнепальною зброєю зловмисник володів без передбаченого законом дозволу.

Під час судового розгляду справи обвинувачений свою вину у вчиненні злочинів не визнав.

Водночас за принципової позиції прокурора судом надано критичну оцінку доводам сторони захисту та за результатом судового розгляду чоловіка визнано винним в інкримінованих злочинах та призначено покарання у виді 14 років 6 місяців позбавлення волі.

Обвинувачений наразі перебуває під вартою.

Київська міська прокуратура