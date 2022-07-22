До 5 років позбавлення волі за самовільне залишення в/ч в умовах воєнного стану та шахрайство засуджено прикордонника

За публічного обвинувачення Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил суд визнав винним у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану та у заволодінні чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки дільничного інспектора прикордонної служби Харківського прикордонного загону Державної прикордонної служби України

(ч. 5 ст. 407, ч. 3 ст. 190 КК України).

Прокурори у суді довели, що прикордонник, не бажаючи виконувати обов’язки військової служби, без дозволу відповідних командирів або начальників, за відсутності поважних причин у лютому 2022 року самовільно залишив місце несення служби. Військовий проводив час на власний розсуд, не пов’язуючи його з виконанням обов’язків військової служби.

Також цьогоріч у період з березня по квітень зловмисник шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами фізичних осіб на суму понад 15 тисяч гривень.

20 липня 2022 року Київським районним судом м. Полтави прикордоннику визначено остаточне покарання п’ять років позбавлення волі.

На даний час вирок законної сили не набрав. До набрання вироком законної сили прикордоннику залишено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил