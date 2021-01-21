До 8 років позбавлення волі засуджено обвинуваченого у розбійному нападі на співробітника АП

У четвер, 21 січня 2021 року, за підтримання публічного обвинувачення Київською місцевою прокуратурою № 10 громадянина Республіки Вірменія засуджено до 8 років позбавлення волі за вчинення розбійного нападу.

Як повідомлялося, злочин стався у березні 2019 року на вул. Багговутівській у Києві.

Обвинувачений разом зі спільником зустріли потерпілого на вулиці та вчинили розбійний напад, завдавши чоловіку не менше чотирьох ударів в область голови. Наступного дня тіло чоловіка знайшли місцеві мешканці.

Загиблим виявився співробітник Адміністрації Президента України.

У ході слідства правоохоронцям вдалося встановити та затримати одного з нападників.

За результатами судового розгляду Шевченківський районний суд міста Києва визнавав обвинуваченого винним за ч. 2 ст. 187 КК України та засудив до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою суд залишив без змін.

Свою вину обвинувачений визнав частково.

Матеріали щодо співучасника злочину виділені в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування у якому триває.

Київська міська прокуратура