До 9 років за ґратами засуджено мешканця Дніпропетровщини за нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень та розбій

За публічного обвинувачення прокурорів Кам’янської окружної прокуратури визнано винним чоловіка за нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень та розбій (ч. 2 ст. 121, ч. 4 ст. 187 КК України). Його засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори у суді довели, що у жовтні 2019 року мешканець м. Кам’янське зустрів на вулиці незнайомого чоловіка. З метою заволодіння майном нападник наніс потерпілому численні удари по голові та тулубу.

Привласнивши мобільний телефон чоловіка, засуджений втік з місця вчинення злочину.

Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні.

У судовому засіданні чоловік свою вину не визнав, проте стороною обвинувачення її було доведено в повному обсязі.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ відділення поліції № 2 Кам’янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Відділ інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури