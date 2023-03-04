Допомогав будувати російські блокпости та ремонтував техніку окупантів — на Харківщині взято під варту чергового колаборанта

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 45-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час окупації с. Щасливе Ізюмського району місцевий мешканець добровільно перевозив старі шини, бетонні стовпи та деревину для будування російських блокпостів.

Крім того, наприкінці червня минулого року колаборант вказав окупантам на вільне помешкання свого односельчанина. Російські військові зайняли будинок та проживали у ньому протягом декількох місяців.

Поплічник окупантів також допомагав російським військовослужбовцям лагодити їх техніку. Чоловік мав навички з ремонту автомобілів і проводив ці роботи за місцем свого мешкання, де у нього були усі необхідні інструменти.

Правоохоронці затримали колаборанта. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Досудове розслідування — Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура