Допомогав будувати російські блокпости та ремонтував техніку окупантів — на Харківщині взято під варту чергового колаборанта

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За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 45-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час окупації с. Щасливе Ізюмського району місцевий мешканець добровільно перевозив старі шини, бетонні стовпи та деревину для будування російських блокпостів.

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Крім того, наприкінці червня минулого року колаборант вказав окупантам на вільне помешкання свого односельчанина. Російські військові зайняли будинок та проживали у ньому протягом декількох місяців.

Поплічник окупантів також допомагав російським військовослужбовцям лагодити їх техніку. Чоловік мав навички з ремонту автомобілів і проводив ці роботи за місцем свого мешкання, де у нього були усі необхідні інструменти.

Правоохоронці затримали колаборанта. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Досудове розслідування — Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура

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