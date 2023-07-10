Двоє «плавців» намагались незаконно перетнути кордон по р. Дністер на надувному матраці

Правопорушників виявили у ході реалізації оперативної інформації вчора надвечір у Дністровському районі Чернівецької області.

Чоловіки планували незаконно потрапити до Молдови в обхід контрольних постів, перепливши річку Дністер на надувному матраці. Маскуючись під туристів-відпочивальників мешканці Харківської та Запорізької областей з ризиком для особистого життя форсували водну перешкоду.

На іншому березі «плавців» «зустрів» прикордонний наряд відділу «Кельменці» Чернівецького загону.

Під час затримання порушники, аби уникнути відповідальності, намагались втекти. Зупинити втікачів вдалося після кількох попереджувальних пострілів вгору.

На обох затриманих, яких доставили до прикордонного підрозділу, склали протоколи про адміністративні правопорушення.

ДПСУ