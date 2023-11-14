Ексголову ОТГ та фермерів викрито в організації схеми незаконної передачі в оренду та обробітку радіаційно небезпечних земель Житомирщини

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генпрокурора повідомлено про підозру колишньому селищному голові однієї з об’єднаних територіальних громад Житомирської області, який на даний час є депутатом районної ради.

Також повідомлено про підозру землевпоряднику селищної ради та трьом директорам приватних підприємств.

Їм інкриміновано самовільне зайняття земельних ділянок та зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, у 2020 році селищний голова ОТГ у змові із землевпорядником та спільно з директорами трьох підприємств, діючи в їх інтересах, розробили злочинну схему для самовільного зайняття радіаційно небезпечних земельних ділянок.

Усі підозрювані достовірно знали, що ці землі належать до зони безумовного (обов’язкового) відселення відповідно до Закону України «Про правовий режим території, яка зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», перебувають у державній власності та можуть передаватись у користування виключно за рішенням Кабінету Міністрів України.

Для надання злочинним діям вигляду легальності голова ОТГ укладав попередні договори оренди землі та одночасно підписував акти прийому-передачі.

Загальна площа незаконно переданих селищною радою «чорнобильських» земель у користування фермерам склала 2 900 га.

Підприємці використовували її для вирощування пшениці, соняшнику, кукурудзи, гречки, цукрового буряку та рапсу. Збирали урожай та продавали. Пшениця без проведення дозиметричного контролю постачалась на хлібокомбінати по всій Україні.

На кожен факт передачі радіаційно небезпечних земель в оренду прокурори реагували та зверталися до суду з позовами про їх скасування.

Тоді підозрювані складали документи, що вказували на нібито розірвання договорів оренди на момент судового розгляду справи та після ухвалення рішень суду, надалі – повторно їх укладали для збору врожаю.

Завдані державі збитки внаслідок протиправної діяльності лише у 2020 році становлять 37,5 млн грн.

У рамках кримінального провадження перевіряються обставини незаконної передачі земель протягом 2021 року, які задокументовано в ході слідства.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та накладення арешту на їхнє майно з метою забезпечення подальшого відшкодування завданої шкоди державі.

Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Нацполіції України, оперативний супровід – Департамент забезпечення діяльності, пов’язаної з небезпечними матеріалами, Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора