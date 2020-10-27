Фізичну особу-підприємця зобов’язано повернути до місцевого бюджету понад ₴400 тис. несплаченої орендної плати за землю 

Господарським судом Луганської області задоволено позовну заяву Сєвєродонецької місцевої прокуратури в інтересах держави в особі

Сєвєродонецької міської ради до власника автостоянки про стягнення безпідставно збережених коштів у вигляді орендної плати за користування земельною ділянкою.

Підставою для звернення органів прокуратури з позовною заявою до суду стало невиконання землекористувачем вимог закону, внаслідок чого місцевий бюджет тривалий час недотримував кошти від орендної плати за землю.

Установлено, що підприємець з 2017 року постійно користується земельною ділянкою площею 0,2 га, розташованою на території міста. На вказаній земельній ділянці знаходяться будівлі, які належать йому на праві приватної власності та використовуються в господарській діяльності.

Водночас, правовстановлюючі документи на землю суб’єкт господарювання не оформив, від укладення договору оренди неодноразово ухилявся.

Судом враховано позицію прокуратури та стягнуто з фізичної особи-підприємця на користь міської ради грошові кошти у сумі понад 400

тис. гривень.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Сєвєродонецької місцевої прокуратури)