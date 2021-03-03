Генпрокурорка подала до суду на журналістку Яніну Соколову і гостя її студії
Телеведуча Яніна Соколова заявила, що генпрокурорка Ірина Венедіктова подала на неї до суду.
Джерело: Соколова у Facebook
Деталі: За словами Соколової, справа стосується інтерв‘ю «таємного агента НАБУ» Євгена Шевченка для програми «Соромно».
В інтерв’ю іде мова про 6 млн доларів хабара за закриття справи проти ексміністра екології Миколи Злочевського.
Шевченко стверджує, що Венедіктова взяла хабар від Злочевського, аби закрити справу.
Пряма мова Соколової: «Мені дивно бачити позов пані генпрокурорки проти мене як проти журналіста. Не знаю, чому я фігурую як «відповідач».
Інтерв’ю — це спілкування журналіста з гостем. Моя справа питати. Відповідає в інтерв’ю гість».
Деталі: Соколова оприлюднила відомості про справу. Вона зазначена як співвідповідач разом з Шевченком та «ТОВ «ТРК «Інтеррадіо».
Позивачем зазначена Ірина Венедіктова. // УПTweet