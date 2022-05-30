Голову ОТГ та депутата селищної ради Миколаївщини затримали за підозрою у державній зраді

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області Нацполіції та слідчі обласного управління СБУ встановили, що в березні 2022 року під час тимчасової окупації військами російської федерації одного з населених пунктів області представники місцевого самоврядування підтримували ворожі війська, заважали обороняти селище, внаслідок чого воно було окуповано.

В ході слідства правоохоронці встановили роль та дії кожного із фігурантів. Так, голова об’єднаної територіальної громади закликав мешканців не чинити опір ворожим військам, забороняв споруджувати блокпости біля в’їзду в населений пункт, а також організував розміщення ворога у школі.

Його спільник, депутат селищної ради, також поселив російських військових на території дитячого садочка та школи, забезпечував їх водою та іншими необхідними речами. Крім того, організував передачу окупантам їхніх вбитих та поранених солдат.

Усі дії представників місцевого самоврядування сприяли тимчасовій окупації міста та становили загрозу нацбезпеці.

Сьогодні, 30 травня, правоохоронці затримали голову ОТГ та депутата селищної ради у порядку п. 6 ч. 1 ст. 615 (особливий режим кримінального провадження в умовах воєнного стану) Кримінального процесуального кодексу України. Останнього затримали на території Тернопільської області.

На підставі отриманих доказів обом фігурантам за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Фігурантам може загрожувати позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Національна поліція України