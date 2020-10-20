Горе-матері, яка намагалась продати власне немовля за 400 000 грн загрожує до 15 років за ґратами

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури завершено досудове розслідування стосовно мешканки м. Маріуполя, яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми, вчинена щодо малолітньої особи) КК України.

Нагадаємо, 19-річна жінка не перебувала на медичному обліку, як майбутня породілля, адже не планувала залишати у сім’ї новонароджену дитину. Впродовж 2 місяців, з метою власного збагачення, а саме купівлі квартири та автомобіля, зловмисниця підшукувала потенційних клієнтів для продажу хлопчика, якого після народження 12 серпня 2020 року «оцінила» у 400 000 грн.

Завдяки злагодженій співпраці правоохоронців, під час отримання грошових коштів від «покупця» зловмисницю затримано, а немовля передано під нагляд лікарів до міської дитячої лікарні.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Жовтневого районного суду м. Маріуполя для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури