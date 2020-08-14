Харківські поліцейські затримали групу осіб за скоєння розбійного нападу на сільськогосподарське підприємство

Напередодні співробітники Управління карного розшуку та інших оперативних служб ГУНП в Харківській області отримали інформацію про те, що група осіб готує розбійний напад на агрофірму у селі Катеринівка. Спільно з працівниками Лозівського відділу поліції та полку поліції особливого призначення оперативники розробили спільну операцію по затриманню правопорушників.

Так, 14 серпня близько 02:00 п’ятеро невідомих у балаклавах проникли до приміщення сторожки на території сільськогосподарського підприємства. Під загрозою застосування предмета, схожого на пістолет, зловмисники зв’язали охоронника скотчем та зайшли на об’єкт. Через декілька хвилин зловмисники виявили на території агрофірми ще одного охоронця. Двоє з правопорушників залишились з ним, інші пішли до адмінбудівлі підприємства, де віджали раму металопластикового вікна та проникли до кабінету. Зловмисники заволоділи грошима у сумі 3 600 гривень, а також металевим сейфом, в якому знаходилися близько 20 тисяч гривень.

Після скоєння злочину зловмисники сіли в автомобіль та на великій швидкості вирушили до Харкова. Працівники карного розшуку влаштували декілька засідок на території Лозівського району і в Харкові, та приблизно через 3 години затримали зловмисників у Московському районі міста.

Правопорушниками виявилися 43-річний мешканець Дергачівського району, троє харків’ян 35, 32 та 23 років та 24-річний мешканець Лозової. Усі п’ятеро раніше мали проблеми із законом. Вказані особи затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Речові докази вилучені та направлені для проведення експертного дослідження.

Встановлено, що зазначені особи з листопада 2019 року вчинили низку пограбувань та крадіжок з офісних приміщень підприємств на території Харківської області та обґрунтовано підозрюються у скоєнні вказаних злочинів. Зараз перевіряється їх причетність до аналогічних правопорушень на території нашого регіону та інших областей України.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. На даний час вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру у скоєнні кримінального правопорушення та обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Харківської області