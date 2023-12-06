Керівника столичного КП викрили на вимаганні хабаря за надання в оренду приміщення

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва викрито керівника комунального підприємства на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, керівник одного з комунальних підприємств міста Києва, висунув вимогу представнику приватного товариства про передачу йому щомісячно 30 тисяч гривень за надання в оренду приміщення, яке перебуває на балансі комунального підприємства, та подальше укладення договору оренди.

У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці задокументували передачу та одержання посадовцем 30 тис. гривень.

На даний час посадовцю повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу

Слідчі дії тривають.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими Подільського УП ГУ НП у м. Києві за матеріалами УСР в м. Києві ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури