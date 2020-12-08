Кіберполіцейські затримали маріупольця за шахрайство у соцмережі

Фігурант у соцмережі продавав неіснуючі товари, за які вимагав повну передплату. Збитки, завдані потерпілим, сягають 100 тисяч гривень. Злочинну діяльність чоловіка поліцейські викрили ще влітку. Переховуючись від правоохоронних органів, чоловік продовжив займатися шахрайством. Наразі його взято під варту.

Працівники кіберполіції спільно зі слідчими Центрального відділу поліції Донеччини під процесуальним керівництвом Маріупольської місцевої прокуратури № 1 викрили 22-річного мешканця Донецької області у шахрайстві.

Встановлено, що молодик з 2019 року використовував профіль у соціальній мережі, де пропонував до продажу жіноче взуття. Головною умовою була стовідсоткова передплата на банківську карту фігуранта.

Після отримання грошей від покупців – правопорушник зникав. Таким чином він заволодів грошима понад сотні потерпілих. За попередніми даними, збитки сягають 100 тисяч гривень.

Влітку 2020 року зловмиснику було оголошено підозру у вчинені правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід – особисте зобов’язання.

Однак юнак продовжив свою злочинну діяльність, переховуючись від органів правопорядку.

На теперішній час, його затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваному, — позбавлення волі на строк до восьми років.

Наразі досудове слідство за новими фактами вчинення кримінальних правопорушень триває.

Відділ протидії кіберзлочинам в Донецькій області