Київська прокуратура передала в АРМА понад ₴2,5 млн., вилучених у ОПЗЖшного пособника окупантів

За клопотанням Подільської окружної прокуратури міста Києва в управління АРМА передано понад 2,5 млн грн, вилучених у межах досудового розслідування за фактом колабораційної діяльності депутата Одеської міськради від політичної партії «Опозиційна платформа за життя».

За даними слідства, депутати Одеської міської ради від наразі забороненої політичної партії проводять на території міста та області заходи щодо залучення громадян для ведення проросійської агітації, виправдовування та визнання правомірною військової агресії РФ проти України, а також подальшого можливого проголошення так званої «одеської народної республіки».

У ході слідства проведено обшук за місцем проживання одного із фігурантів провадження, вилучено грошові кошти на загальну суму понад 2,5 млн грн.

Наразі ці кошти арештовано та передано в управління АРМА.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами колабораційної діяльності, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, надання неправомірної вигоди службовій особі та незаконного поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2, ч. 1 ст. 369, ч. 1 ст. 263 КК України) здійснюється за матеріалами ДЗНД СБУ.

Офіс Генпрокурора