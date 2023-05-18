Колаборантку з Луганщини, яка керувала окупантським відділенням банку, засудили до 8 років ув’язнення

За публічного обвинувачення Закарпатської обласної прокуратури жительку Луганщини заочно засудили до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна за добровільне зайняття посади у псевдобанківській установі, створеній на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Водночас їй на 10 років заборонили працювати в органах влади, установах на підприємствах та організаціях, обіймаючи посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Під час спеціального досудового розслідування, яке здійснювало Управління СБУ в Закарпатській області, встановлено, що громадянка вступила в злочинну змову з окупаційними військами рф та погодилась стати начальницею відділення «Держбанку ЛНР». Псевдофінансова установа розташована у тимчасово окупованому смт. Станиця Луганська.

Як заявляла засуджена, відкриття підрозділу створеної окупантами установи населення «очікувало з нетерпінням», а вона та її співробітники «мають бажання і розуміння» щодо подальшої діяльності, тож «раді такій події». Такі публічні висловлювання колаборантки транслювали ЗМІ так званої «лнр».

Громадянку оголошено в розшук, вирок щодо неї набрав законної сили.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури