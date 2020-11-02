Колишній військослужбовець передавав до Росії інформацію про військові об’єкти

Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення державної зради (ч. 1 ст. 111 ККУ) колишнім військовослужбовцем Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Слідство вважає, що завербований російськими спецслужбами чоловік надавав іноземній державі допомогу у проведенні підривної діяльності проти України, збирав та передавав представнику Російської Федерації відомості про військові об’єкти, які дислокуються на Волині, та учасників АТО/ООС.

До протиправної діяльності він намагався залучити й інших проросійськи налаштованих громадян.

Працівники УСБУ у Волинській затримали викритого у державні зраді колишнього військового 04 березня 2020 року під час спроби перетину ним державного кордону України.

Тепер обвинуваченого у вчиненні цього злочину чоловіка, який перебуває під вартою, очікує лава підсудних.

Санкцією ч. 1 ст. 111 ККУ за державну зраду передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років із конфіскацією майна. // Волинські новини