Киянин до смерті побив приятеля та намагався приховати свою причетність

Під час застілля між знайомими виникла сутичка, у результаті якої порушник сильно побив свого опонента. Внаслідок отриманих травм потерпілий згодом помер. За такі дії фігуранту загрожує до десяти років ув’язнення.

До Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що у квартирі на вулиці Михайла Донця помер його товариш. За вказаною адресою негайно виїхали патрульні, слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції для встановлення обставин події та бригада лікарів.

Прибувши на місце, поліцейські виявили тіло чоловіка із тілесними ушкодженнями. Як пояснив заявник, його знайомий прийшов побитий до нього в гості, де вони разом зі співмешканкою розпивали алкогольні напої, однак через деякий час, гість зненацька впав та помер. Згідно довідки лікарів, смерть 50-річного чоловіка настала від множинних травм голови, грудей та живота.

У ході проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили, що до побиття потерпілого причетний його товариш. Під час застілля між чоловіками виникла бійка, через випадково перекинуту поличку, у результаті якої порушник сильно побив знайомого. Після цього чоловік повернувся до вживання алкогольних напоїв, а коли виявив, що його товариш помер, викликав поліцію та намагався приховати свою причетність до скоєного.

Фігуранта поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Порушник – місцевий мешканець, 1980 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою слідчий Солом’янського управління поліції повідомив чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження та направив клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва