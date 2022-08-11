Львів’янку засуджено жінку за шахрайство з орендою нерухомості для переселенців

Галицька окружна прокуратура м. Львова підтримала обвинувачення стосовно 36-річної львів’янки за фактом вчинення шахрайства (ч. 3 ст. 190 КК України). Суд визнав її винною та засудив до 4 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що жінка під вигаданим іменем створила сторінку в соціальній мережі “Фейсбук” та розмістила на ній оголошення про оренду житла у Львові, вказавши контактний номер телефону.

У такий спосіб фігурантка шукала потенційних орендарів житла, домовлялася про умови оренди та оплати за нього. Після здійснення потерпілими авансових платежів – зникала. Потерпілими від дій винної ставали вимушені переселенці з окупованих та охоплених війною територій України.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури