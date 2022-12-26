львів’янину загрожує до п’яти років позбавлення волі за використання підроблених документів

Співробітники ГУНП у Чернівецькій області продовжують виявляти чоловіків, які у період воєнного стану за допомогою фальшивих довідок намагаються виїхати з країни. Відповідно до чинного законодавства, за вчинення таких протиправних дій передбачене покарання.

Поліцейські Чернівецького районного відділу поліції №4 (м. Герца) викрили чоловіка, який 25 грудня за допомогою підроблених документів намагався покинути територію України. Зокрема, на контрольно-пропускному пункті «Порубне» 50-річний житель Львівської області пред’явив фальшиві довідки ВЛК та посвідчення військовозобов’язаного.

У документах були явні ознаки підробки, тому прикордонники викликали слідчо-оперативну групу районного відділення №4 для фіксації протиправних дій чоловіків.

Слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці затримали порушника у порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального кодексу та наразі вирішують питання повідомлення йому про підозру.

Документи з ознаками підробки поліцейські вилучили та направили для проведення відповідної експертизи.

Наразі триває досудове розслідування.

Правоохоронці нагадують: згідно із постановою Кабінету Міністрів України «Про Правила перетинання державного кордону громадянами України», на період дії воєнного стану забороняється виїзд за межі країни чоловікам від 18 до 60 років.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області