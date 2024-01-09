Максимальне покарання отримав зловмисник, який через ревнощі до смерті забив співмешканку молотком та кухонною сокиркою

За апеляційною скаргою Сумської обласної прокуратури рішенням Сумського апеляційного суду 8 січня 2024 року скасовано вирок суду першої інстанції, 36-річного чоловіка визнано винним в умисному вбивстві співмешканки та засуджено до 15 років позбавлення волі (ч. 1 ст. 115 КК України).

Мова йде про подію, що сталась 10 травня 2022 року близько 18 год у м. Ромни. Жінка відмовилась сказати співмешканцю, з ким вона розмовляла по телефону. На цьому ґрунті між ними виникла суперечка, під час якої чоловік близько 8 разів ударив жінку молотком по голові, а потім ще й наніс не менше 3 ударів кухонною сокиркою. Від отриманих травм 38-річна жінка померла на місці події до приїзду медиків.

У суді обвинувачений пояснив, що не хотів вбивати жінку, однак «вона його спровокувала, оскільки протягом дня не відповідала на телефонні дзвінки, а потім він побачив її біля під`їзду в компанії чоловіка».

За вироком суду першої інстанції обвинуваченого було засуджено до 11 років позбавлення волі, прокуратура не погодилась з таким рішенням і оскаржила його. Відтак наступні 15 років чоловік проведе за гратами.

Сумська обласна прокуратура