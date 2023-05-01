Мелітопольські слідчі скерували до суду обвинувальні акти відносно прихильниць «руского міра»

За колабораціонізм судитимуть двох колишніх педагогів, які добровільно перейшли на бік окупантів і зайняли керівні посади в освітніх закладах, створених на ТОТ Мелітополя та Мелітопольського району. Фігурантки організували навчальний процес за освітніми стандартами та навчальними планами країни-агресора.

Працівники слідчого відділу Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області під процесуальним керівництвом Мелітопольської окружної прокуратури, завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальні акти відносно громадянок України за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Встановлено, що колишні вчителька початкових класів та викладачка вищого професійного училища погодилися на співпрацю з ворогом та добровільно обійняли посади в навчальних закладах, підпорядкованих окупаційній адміністрації.

Одна колаборантка, 57-річна жителька Мелітополя, очолила гімназію в районному центрі. Інша -37-річна прихильниця «руского міра» – стала директором загальноосвітньої школи на Мелітопольщині.

Обидві зловмисниці активно впроваджували в своїх закладах освітній процес за стандартами та навчальними планами російської федерації. Вони здійснювали пропаганду проти України, возвеличували росію, заперечували культурні цінності українського народу, його історичні надбання і традиції. Таким чином, спотворюючи історичні факти, освітянки провокували у підростаючого покоління ненависть та агресію до усього українського.

Раніше обом колаборанткам вже було повідомлено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) КК України. Правоохоронці зібрали достатню доказову базу для завершення розслідування та спрямування матеріалів кримінальних проваджень до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або арешту на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Відділ комунікації поліції Запорізької області