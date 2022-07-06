Мешканець Київщини намагався незаконно відправити понад 265 кг бурштину до Китаю

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Київської обласної прокуратури громадянину повідомлено про підозру у замаху на незаконне пересилання бурштину та використанні підроблених офіційних документів (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 240-1 та ч. ч. 2, 4 ст. 358 КК України).

За даними слідства, підозрюваний з метою переміщення понад 265 кг каміння бурштину до Китайської Народної Республіки, підробив та подав митні документи від імені третьої особи. Він помістив до 13 картонних коробок та 1-го будівельного мішка дорогоцінне каміння і на підставі підроблених документів вантаж розмістили на складі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» для подальшого відправлення за кордон.

Під час проведення митного огляду вантажу бурштин, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, вартістю більше 1,8 млн грн виявлено та вилучено. За клопотанням прокуратури на нього накладено арешт.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура