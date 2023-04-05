Мешканка Куп’янська очолила відділ охорони здоров’я під час окупації

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 45-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Боротьба з внутрішніми ворогами нашої держави є одним з пріоритетних напрямків у роботі органів прокуратури. Викрито чергову поплічницю окупантів, яка намагалась побудувати кар’єру у псевдооргані влади.

За даними слідства, під час окупації м. Куп’янськ збройними силами рф місцева мешканка не просто підтримувала дії ворога, а й активно співпрацювала з ним. Окупанти призначили підозрювану на посаду «и. о. начальника отдела управления здравоохранения Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области».

Колаборантка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в окупаційній адміністрації держави-агресора, керуючи роботою відділу.

Наразі підозрювана переховується від слідства — вирішується питання щодо її оголошення у розшук.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура