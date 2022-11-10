Офісну будівлю недалеко від ОПУ продали донькам міністра часів Януковича майже за безцінь

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Квадратний метр обійшовся покупцям по 700$.

Колишній офіс банку “Аркада”, який розташований у центрі Києва неподалік від Офісу Президента, придбали за невелику суму доньки ексміністра часів Януковича Миколи Злочевського.

Офісну будівлю біля ОП продали донькам міністра часів Януковича майже за безцінь

Головний офіс банку ‘Аркада’ на вул. Ольгинській 3 у Києві. Фото: google.com/maps/Shevmaxi

Про це у своєму Facebook повідомила журналістка-розслідувачка Наталія Седлецька за матеріалами ZN.ua.

Приміщення продав Фонд гарантування вкладів. Кінцевими бенефіціарами фірми, яка отримала офісну будівлю за результатами аукціону, стали доньки Злочевського. Останній перебуває у розшуку.

“Всього по 700$ за квадратний метр, це дешевше ніж вартість квадратного метру в житловому новобуді десь на Троєщині, не говорячи вже про вартість комерційної нерухомості в центрі Києва. Загалом Злочевський заплатить за офісний центр поруч з Банковою менше 10 мільйонів доларів”, – зауважила Седлецька.

Нагадаємо, торік у жовтні Національне антикорупційне бюро завершило досудове розслідування проти колишнього міністра екології Миколи Злочевського. Йому інкримінують організацію спробу підкупу керівництва антикорупційних органів (ч. 3 ст. 27, ч.4 ст. 369 ККУ) для закриття іншого кримінального провадження проти нього. // LB.ua

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