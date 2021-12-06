На Буковині викрили жінку, яка ошукала щонайменше 100 користувачів соцмережі

Жителька Чернівецького району розміщувала в одній із соціальних мереж оголошення щодо продажу одягу. Основною умовою його придбання була повна передоплата. Отримавши від покупців гроші, жінка припиняла спілкування з ними та, звісно, не надсилала оплачений товар. За такі дії їй загрожує до трьох років позбавлення волі.

Шахрайську схему 33-річної буковинки задокументували співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області ДКП Нацполіції спільно з працівниками відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького райуправління поліції під процесуальним керівництвом Чернівецької окружної прокуратури.

Поліцейські провели обшук вдома у зловмисниці та вилучили ноутбук, карту пам’яті, мобільний телефон, банківські карти різних фінансових установ, SIM-картки та чорнові записи.

Наразі відомо, що через фіктивні оголошення про продаж товару буковинка ошукала приблизно 100 громадян. Поліцейські встановлюють суму завданих збитків, а також інших осіб, які могли постраждати від шахрайських дій жінки.

Національна поліція України