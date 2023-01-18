На Чернігівщині черговому російському окупанту повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільними

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру командиру зведеної стрілецької роти однієї з військових частин зс РФ в порушенні законів та звичаїв війни, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації с. Пакуль Чернігівського району військовий РФ зайшов до підвалу місцевого лісництва, де перебували двоє жителів села. Він здійснив у їх бік постріли з вогнепальної зброї. Потерпілі отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Іншого дня підозрюваний віддав незаконний наказ підлеглим військовослужбовцям РФ провести обшук однієї з баз відпочинку в окупованому селі Андріївка Чернігівського району. У результаті власнику бази нанесено матеріальну шкоду.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління СБУ в Чернігівській області.

Офіс Генпрокурора