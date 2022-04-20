На Дніпропетровщині поліція затримала «довірену особу» так званого «вора в законі»

Про це сьогодні, 20 квітня, повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

Так званий «смотрящий» за установами виконання покарання входив до складу злочинного угруповання, діяльність якого припинили поліцейські в ході спецоперації. Тоді, у квітні минулого року, оперативники обласного управління стратегічних розслідувань та слідчі затримали 11 найактивніших учасників. Серед них — так звані «смотрящі» за містами, районами, виправними установами, «кримінальні авторитети» та виконавці.

Зловмисники обкладали фермерів та підприємців «даниною», організовували виконання злочинів на замовлення, налагодили канали постачання заборонених речей до в’язниць, а також збір коштів із арештантів до так званого «злодійського общаку».

У зв’язку з переховуванням від органів слідства так званому «смотрящому» за виправними установами Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей — «довіреній особі» «вора в законі» — заочно повідомили про підозру та оголосили у розшук.

Проведеними заходами оперативникам вдалося встановити його місце знаходження. Відтак, учора, 19 квітня, поліцейські провели заходи для його затримання.

За результатами проведених обшуків за місцем його проживання вилучили 590 тисяч гривень, майже 18 тисяч доларів США, машини, мобільні телефони чорнові записи зі збором та розподілом коштів «общаку».

Затриманого доставили в суд для обрання запобіжного заходу. Йому інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 255-2 (організація, сприяння у проведенні або участь у злочинному зібранні (сходці)) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.

Національна поліція України