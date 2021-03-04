На Дніпропетровщині затримали жінку, яка шляхом шахрайства заволоділа ювелірними прикрасами

Жінка через мережу інтернет замовляла золоті прикраси, потім при отриманні підміняла їх на біжутерію.

Як з’ясували поліцейські відділення № 4 Кам’янського РУП (Вільногірськ), 29-річна жителька Криничанського району під час отримання на пошті замовлених ювелірних прикрас оглядала їх, та в момент примірки непомітно підміняла на біжутерію, яку купувала напередодні.

Після чого повертала товар, повідомивши працівникам пошти, що від посилки відмовляється, бо не підійшов розмір обручки. Золоті вироби жінка продавала, а кошти витрачала на особисті потреби. На даний час жінка обґрунтовано підозрюється у скоєні 4-х фактів шахрайства.

За погодженням з Жовтоводською місцевою прокуратурою жінці повідомлено про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 (шахрайство). Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського районного управління поліції