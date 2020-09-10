На хабарі затримали керівника міськрайвідділу управління ДСНС в Івано-Франківській області

У середу, 9 вересня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області Нацполіції, слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Львові, спільно з обласною прокуратурою затримали посадовця під час одержання неправомірної вигоди.

Під час слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили, що неправомірну вигоду посадовець вимагає з місцевого підприємця. 400 доларів США неправомірної вигоди вимагав т.в.о. керівника міськрайвідділу за реєстрацію декларації відповідності вимогам законодавства з питань пожежної безпеки та за непроведення планових перевірок у 2021 році.

Затримали посадовця під час отримання хабаря. З місця затримання поліцейські вилучили 400 доларів США.

Вирішується питання про затримання його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголошення йому про підозру з подальшим обранням запобіжного заходу.

Досудове розслідування проводиться у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Луганщині поліція викрила у хабарництві одного з керівників обласної ДАБІ, а на Харківщині — керівника та бухгалтера державного підприємства, які вимагали кошти за оренду приміщення.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України