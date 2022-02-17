На Харківщині до 8 років за ґратами засуджено чоловіка, який вбив співмешканку

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Немишлянськї окружної прокуратури міста Харкова суд визнав винним раніше неодноразово судимого 39-річного чоловіка в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України) та призначив покарання у виді 8 років позбавлення волі.

Як повідомив керівник окружної прокуратури Сергій Сотник, досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік під час сварки вдарив співмешканку по голові. Зрозумівши, що вона не дихає, чоловік виніс її труп на вулицю та залишив біля будинку по проспекту Московському. Після цього зловмисник втік.



Завдяки злагодженим та скоординованим діям правоохоронців чоловіка було затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав провину та розкаявся у скоєному.

15 лютого 2022 року Орджонікідзевським районним судом міста Харкова чоловіка визнано винним та призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі.

Вирок суду не набрав законної сили, оскільки триває строк на його апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури