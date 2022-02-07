На Херсонщине пенсионера жестоко убили за старенький мобильник

Преступник залез к пожилому мужчине ночью домой, бил его, стрелял в него, а затем задушил.

На Херсонщине 88-летнего пенсионера убили за старенький мобильный телефон.

Как сообщает отдел коммуникации полиции области, преступление произошло в одном из поселков Бериславского района.

«В полицию обратился 66-летний мужчина и сообщил, что утром в доме обнаружил тело своего отца с многочисленными телесными повреждениями, руки и ноги у него были связаны», — говорится в сообщении.

На месте происшествия эксперты установили, что смерть пенсионера наступила в результате механической асфиксии. Кроме того, у мужчины были сломаны ребра, а также он имел ранения от травматического оружия.

Полицейские выяснили, что ночью подозреваемый проник в дом пенсионера и требовал отдать ему деньги. Ничего не найдя, злоумышленник связал и избил хозяина, нанес ему ранения из травматического оружия и, не получив желаемого, задушил.

«Добычей злоумышленника стал только старенький мобильный телефон», — сообщают в полиции.

Правоохранители установили подозреваемого в убийстве — это ранее судимый 33-летний житель пгт Новотроицкое Генического района. Во время обыска в его машине нашли пистолет, а также личные вещи жертвы.

Подозреваемого задержали, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Следственным управлением Главного управления полиции Херсонской области злоумышленнику уже сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных п. 6 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство» и ч. 4 ст. 187 УКУ «Разбой». // УНИАН