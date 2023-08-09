На Хмельниччині підрядник привласнив понад ₴3 млн. бюджетних коштів на ремонті стадіону

Слідчі ГУНП в Хмельницькій області за процесуального керівництва прокуратури вже завершили досудове розслідування за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними злочинним шляхом.

Поліцейські встановили, що у 2020 році з державного бюджету були виділені кошти на капітальний ремонт міського стадіону ім. Тонкочеєва в місті Кам’янець-Подільському.

Підрядникові згідно договору про виконання робіт, укладеного з Кам’янець-Подільською міською радою, було перераховано аванс — понад 3,3 млн грн бюджетних коштів, частина яких була виділена з місцевого бюджету. Однак підрядник не виконав роботи, передбачені договором, привласнивши виділені кошти. Згодом посадовець витратив їх на власні потреби — погашення кредиту.

Наразі матеріали кримінального провадження вже перебувають у суді. Чоловікові доведеться відповідати за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України. Йому може загрожувати до 8 років ув’язнення. Остаточну міру покарання визначить суд.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області