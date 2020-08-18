На Харківщині затримано двох чоловіків, які вирощували більше 320 кущів коноплі (фото)

Чугуївська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вирощування конопель (ч. 1 ст. 310 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в травні 2020 року 33-річний та 39-річний чоловіки приїхали з Донецької області на Харківщину. Вказані особи винайняли житло у Зміївському районі та на присадибній ділянці, огородженій парканом, створили умови для вирощування коноплі, налагодивши систему підкормки та поливу рослин.

У ході обшуків, проведених 17 серпня 2020 року спільно з працівниками Зміївського відділу поліції ГУНП в Харківській області та працівниками Управління боротьби з наркозлочинністю, виявлено та вилучено понад 320 кущів коноплі.

Двох зазначених чоловіків затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Вилучені речові докази направлено на експертне дослідження.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання про повідомлення про підозру.

Пресслужба прокуратури Харківської області