На Кіровоградщині поліцейського судитимуть за шахрайство

На Кіровоградщині судитимуть інспектора Новоукраїнського відділу поліції в Кіровоградській області за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

Про це медіапорталу DOZOR повідомили у прокуратурі області.

За даними слідства, працівник поліції при спілкуванні з місцевою мешканкою в одній із соцмереж, видаючи себе за іншу особу, в силу тривалого спілкування увійшов у довіру до останньої.

Маючи умисел на заволодіння грошима жінки, вигадав історію щодо виниклих проблем під час несення ним служби в зоні проведення антитерористичної операції та вмовив її перерахувати на його картку 38000 гривень для владнання проблем.

Грошима працівник поліції розпорядився на власний розсуд, не маючи наміру на їх повернення, а спілкування з постраждалою припинив.