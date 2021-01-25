На Київщині чоловіка затримали за вчинення розбійного нападу

До поліції звернувся 33-річний чоловік, який повідомив, що у місті Бровари невідомий, погрожуючи ножем, заволодів його майном та втік на автомобілі у невідомому напрямку.

На місце події одразу прибули група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції. Поліцейські з’ясували, що між водіями двох автівок на дорозі трапився конфлікт, в результаті якого водій легковика «Audi» кинувся з ножем на водія авто «Dacia», заволодів мобільним телефоном та ключами від автомобілю.

Провівши низку розшукових заходів, поліцейські оперативно встановили місцезнаходження та особу зловмисника. Ним виявився 49-річний місцевий житель. Правоохоронці вилучили авто «Audi», ніж, мобільний телефон заявника та ключі від авто «Dacia» в якості речових доказів.

Поліцейські затримали зловмисника порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Заданим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від трьох до семи років. Затриманому повідомили про підозру у скоєнні розбійного нападу. Запобіжний захід обере суд.

Відділ комунікації поліції Київської області