На Київщині повідомлено про підозру мешканцю Гребінок, який травмував поліцейського

П’яний водій, з метою уникнення притягнення до відповідальності, втікав від поліцейських, одному із них завдав тілесних ушкоджень, а після того врізався у паркан та дерево.

11 січня о 23.40 годині працівники групи реагування патрульної поліції неподалік цукрового заводу в селищі Гребінки виявили автомобіль «Opel Vectra», який рухався з непрацюючими фарами.

Поліцейські увімкнули проблискові маячки та поїхали за ним. Водій зупинився на узбіччі, вийшов з автомобіля та надав документи правоохоронцям для перевірки. Працівники поліції з’ясували, що чоловік з минулого року знаходиться в розшуку через несплату штрафу за адміністративне правопорушення. Крім цього, правоохоронці запропонували йому на місці пройти освідування щодо вмісту алкоголю в крові.

В подальшому чоловік усвідомлюючи, що йому не уникнути відповідальності за вчинені правопорушення, почав втікати. Він різко сів за кермо автомобіля та почав рух, ігноруючи вимогу поліцейських залишатися на місці. Таким чином, водій автомобіля здійснив наїзд на співробітника поліції.

Правоохоронці негайно розпочали переслідування втікача, та згодом виявили, що його автомобіль зніс металеву огорожу та врізався у дерево обабіч дороги. Водій перебував в автомобілі. Згодом, після проведення освідування працівники поліції в організмі правопорушника виявили 0,83 проміле алкоголю.

Поліцейські доправили автомобіль на майданчик тимчасового тримання транспортних засобів, а втікача затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Згодом 31-річного поліцейського госпіталізували до Білоцерківської міської лікарні № 2. Медики діагностували у нього забій лівого ліктьового та плечового суглобу.

Наразі слідчі Білої Церкви за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Слідчі звернулись до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Відділ комунікації поліції Київської області