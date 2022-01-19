На Київщині та Житомирщині судитимуть трьох поліцейських, які били затриманих осіб

Слідчі Теруправління ДБР Києва завершили досудове розслідування стосовно заступника командира та поліцейського взводу поліції Київської області.

Влітку 2019 року адвоката зупинили патрульні, коли той йшов на зустріч зі своїм другом. Правоохоронці вимагали від правника пред’явити вміст кишень, бо їм здалося, що він може зберігати наркотики.

Потерпілий повідомив, що він є чинним адвокатом та запропонував викликати слідчо-оперативну групу для з’ясування ситуації.

Поліцейські проігнорували його слова, повалили на землю й почали бити кулаками по голові та тілу. Після чого надягли кайданки.

Все це встиг зафільмувати товариш постраждалого, який чекав його в автомобілі, до якого адвокат не встиг дійти буквально 10 метрів.

Згодом на місце події прибула слідчо-оперативна група, яка і відвезла постраждалого до лікарні, де йому діагностували струс мозку та численні забої тіла.

Патрульні не склали жодних протоколів про адмінправопорушення та затримання чоловіка.

А працівники Теруправління ДБР Хмельницького завершили досудове розслідування відносно колишнього старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Житомирського райуправління поліції.

Вночі з 10 на 11 жовтня 2021 року правоохоронець побив чоловіка пряму у холі райвідділку. Громадянин перебував у поліції через складання щодо нього адміністративних матеріалів за фактом дрібного хуліганства (ст. 173 КУпАП).

У ході словесного конфлікту, оперативник накинувся на громадянина та почав бити гумовою палицею. Потерпілий отримав щонайменше 9 ударів по спині.

Бійку припинили очевидці, які й викликали швидку.

Від госпіталізації чоловік відмовився, але у нього виявили легкі тілесні ушкодження.

Того ж дня працівника поліції було звільнено, а 12 жовтня 2021 року йому повідомлено про підозру. Обвинувальний акт направлено до суду.

Кваліфікація у кримінальних провадженнях: перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалися насильством із застосуванням спеціальних засобів, за відсутності ознак катування (ч. 2 ст. 365 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Процесуальне керівництво здійснювала Київська та Житомирська обласні прокуратури, оперативний супровід – ДБР та ДВБ Нацполіції.

ДБР