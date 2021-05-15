На Луганщині п’яний водій збив чотирьох підлітків, один з них загинув на місці

Вчора, 14 травня о 22.51 до Сватівської поліції надійшло повідомлення про те, що в с. Містки, на вул. Покровській, неподалік будинку 58, трапилась ДТП з травмованими.

В ході виїзду на місце події начальником Слідчого управління ГУНП та співробітниками слідчо- оперативної групи було встановлено, що 34-річний мешканець с. Кругле, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, на автомобілі «Рено-Меган» здійснив наїзд на чотирьох підлітків мешканців с. Містки, які йшли проїзджою частиною дороги у попутному автомобілю напрямку.

Внаслідок ДТП від отриманих тілесних ушкоджень 14-річний хлопець загинув на місці.

Ще троє підлітків 14-річний хлопець, 13-річна та 15-річна дівчинки госпіталізовані до лікарні з чисельними переломами кінцівок. Молодша з них зараз знаходиться в реанімації у тяжкому стані.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 286-1 ч. 3 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння).

Водій автомобілю затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

Під процесуальним керівництвом прокуратури проводяться усі необхідні слідчо- процесуальні заходи. Після оголошення водію підозри, слідчі звернуться з клопотанням до суду про обрання йому запобіжного заходу.

Поліція Луганської області