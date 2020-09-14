На Львівщині водій Audi протягнув поліцейського по дорозі майже 30 метрів

Пригода трапилася вранці 14 вересня на контрольному посту «Замок» у селі Великосілки Кам’янка-Бузького району на Львівщині. Патрульні поліцейські зупинили автомобіль Audi A6, водій якого порушив правила дорожнього руху.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції області.

Зазначається, що під час встановлення особи водій автомобіля, 46-річний мешканець міста Житомир, поводився агресивно, не реагував на зауваження та, різко розпочавши рух, протягнув патрульного за автомобілем близько 30 метрів. Внаслідок цього правоохоронець отримав тілесні ушкодження. Його доставили до лікарні.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Правопорушнику передбачається покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк від трьох до шести місяців, або обмеження волі на строк до чотирьох років, або позбавлення волі на строк до двох років. Триває досудове розслідування. // Діло