На Львівщині затримали експоліцейського за незаконне переправлення чоловіків через державний кордон

Чоловік за винагороду обіцяв посприяти «призовникам» безперешкодно виїхати з України.

Оперативники Львівського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ викрили колишнього поліцейського на протиправній діяльності. Встановлено, що 44-річний чоловік вирішив заробити на охочих уникнути мобілізації.

Зловмисник пропонував чоловікам призовного віку за 3000 доларів США виїхати до Республіки Польща. Своїх «клієнтів» запевняв, що жодних проблем при проходженні митного посту не виникне, оскільки частину суми віддасть прикордонникам.

За матеріалами внутрішньої безпеки поліції слідчі ГУНП у Львівській області розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці затримали фігуранта під час розрахунку за послугу незаконного перетину кордону. Гроші вилучено.

Під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури чоловікові оголошено про підозру. Його затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За вчинене експоліцейському може загрожувати до дев‘яти років позбавлення волі.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України