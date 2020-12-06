На Львівщині затримали зловмисника, який побив та пограбував жінку

За скоєне раніше судимому 50-річному місцевому мешканцю загрожує до 12 років позбавлення волі.

4 грудня у Стрийський відділ поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що вони госпіталізували з тілесними ушкодженнями 87-річну мешканку одного з сіл району.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Стрийського відділу поліції. Під час оперативно розшукових заходів поліцейські встановили особу та затримали зловмисника – раніше судимого 50-річного місцевого мешканця, який проник у будинок потерпілої, побив її, заволодів грошовими коштами та втік.

За цим фактом слідчі територіального відділу поліції, за процесуального керівництва Стрийської місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Зловмисника затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

Поліція Львівської області