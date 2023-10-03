На Львівщині судитимуть водія, який збив на смерть 16-річна школярку і втік

За скоєне обвинуваченому, який перебуває під вартою, загрожує покарання – позбавлення волі на строк до восьми років.

Як встановили правоохоронці, 9 липня, близько 20.15, на автодорозі «Київ-Чоп» у селі Верхнє Синьовидне Стрийського району водій автомобіля «Toyota Land Cruiser» здійснив наїзд на 16-річну мешканку району, після чого втік з місця ДТП. Від отриманих травм школярка померла до приїзду швидкої.

У вчиненні дорожньо-транспортної пригоди поліцейським зізнався 51-річний мешканець Стрийського району. Проте ввести в оману слідство не вдалося. Під час розслідування правоохоронці провели комплекс заходів, вивчили записи камер відеоспостереження, опитали свідків та встановили, що за кермом автомобіля у момент скоєння наїзду перебував 26-річний син чоловіка, який раніше зізнався у вчиненні ДТП.

Досудове розслідування за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України, а також за ч.1 ст.135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України завершено, обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.

Відділ комунікації поліції Львівської області