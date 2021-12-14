На Миколаївщині поліція знайшла водія, який скоїв наїзд на жінку з 10-річною дитиною та втік

Вночі поліцейські встановили особу керманича, ним виявився 28-річний житель Нового Бугу, та вилучили транспортний засіб, на якому було скоєно дорожньо-транспортну пригоду.

Нагадаємо, що 13 грудня близько 19:40 в районі с. Мішково-Погорілове Миколаївського району водій автомобіля Opel Astra, рухаючись автодорогою Н-11 «Дніпро-Миколаїв», скоїв наїзд на 35-річну жінку та її 10-річну доньку, й залишив місце ДТП.

Унаслідок автоаварії дитина із травмами була госпіталізована, жінці медики надали допомогу та призначили амбулаторне лікування.

Вночі поліцейські встановили особу правопорушника та вилучили його транспортний засіб, на якому було вчинено ДТП. Наразі із 28-річним мешканцем Нового Бугу тривають слідчі дії.

Поліцейські кваліфікували подію за ч. 1 ст. 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Після проведення судово-медичної експертизи задля встановлення остаточного ступеню тяжкості тілесних ушкоджень, які отримала дитина, можлива перекваліфікація.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області