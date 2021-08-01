На Мукачівщині затримано водія, який у стані сп’яніння спричинив смертельну аварію (фото)

Вчора, 31 липня, о 17:20 до поліції надійшло повідомлення про аварію зі смертельним наслідком неподалік автозаправної станції у селі Верхній Коропець Мукачівського району.

Прибувши за викликом слідчі поліції з’ясували, що 37-річний мукачівець за кермом «Infinity», виконуючи у межах суцільної лінії розмітки обгін колони авто, допустив зіткнення з автомобілем «Mazda», який саме здійснював поворот ліворуч на АЗС.

За кермом «Mazda» перебував 34-річний житель міста Мукачево. Внаслідок зіткнення, несумісні з життям травми отримав його 65-річний батько, який знаходився на пасажирському сидінні.

Також до лікарні госпіталізовано ще одного 16-річного пасажира «Mazda». У неповнолітнього діагностовано політравму, його стан важкий.

Учасників ДТП освідчили. З’ясувалося, що водій «Infinity» керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. У його крові виявили 1,82 проміле алкоголю.

Фігуранта затримано у процесуальному порядку. Йому інкримінують частину 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України, тобто Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого.

За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області