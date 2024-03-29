На Нікопольщині російський дрон поцілив в автівку. Одна людина загинула, ще одна поранена

Пораненого госпіталізували в стані середньої тяжкості.

У Мирівській громаді, що на Нікопольщині, ворожий дрон-камікадзе поцілив в автівку, повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Загинув 39-річний чоловік. Ще один, 43 років, поранений. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, вночі над Дніпропетровщиною збили 12 російських ракет і 12 “шахедів”. Постраждали шестеро людей, серед них – п’ятирічна дитина. // LB.ua