На Одещині директор благодійного налагодив незаконну торгівлю гуманітарною допомогою для українських захисників 

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури слідчими СУ ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеські області припинено незаконну діяльність так званого «Центру гуманітарної допомоги», через який здійснювався продаж гуманітарної допомоги військового призначення.

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури слідчими СУ ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеські області припинено незаконну діяльність так званого «Центру гуманітарної допомоги», через який здійснювався продаж гуманітарної допомоги військового призначення.

З’ясовано, що керівник Центру гуманітарної допомоги, створеного на базі благодійного фонду, з метою наживи, налагодив продаж гуманітарної допомоги.

З цією метою, з лютого по червень цього року, директор Центру підшукував постачальників гуманітарної допомоги з країн ЄС, а також отримував безоплатну допомогу від небайдужих громадян України у вигляді продуктів харчування, одягу, медикаментів, а також товарів військового призначення, зокрема шоломів (касок), бронежилетів, аптечок, тактичних окулярів, рацій, розгрузок, медичних турнікетів тощо.

Ділка затримано під час чергового незаконного продажу за майже 500 тис грн медичних товарів, військової амуніції та військових приладів.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 201-2 КК України та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

За цей злочин Законом передбачено від 5 до 7 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури